Paul de Leeuw en Albert Verlinde in jury van nieuw musicalprogramma

Paul de Leeuw en Albert Verlinde zijn vanaf begin volgend jaar te zien als juryleden in Stars On Stage. In het nieuwe RTL-programma recenseren zij de optredens van acht bekende Nederlanders die worden opgeleid tot musicalster.

"Ga er maar aan staan: elke week transformeren in een compleet nieuwe rol, met alles wat daarvoor nodig is. Voor ons wordt het vooral kritisch kijken en genieten, maar ook verwonderen. Geloof me: ze moeten keihard aan de bak", zegt De Leeuw over de nieuwe show. Het wordt het eerste programma dat hij voor RTL maakt sinds zijn vertrek bij de zender in 2020.

Ook Verlinde heeft zin in het nieuwe programma. "In mijn leven heb ik ontelbaar veel musicalacteurs en -actrices zien zingen, dansen én acteren. Musical is als het ware topsport en het lijkt me fantastisch om erachter te komen of onze acht BN'ers de combinatie van deze drie disciplines ook aankunnen."

De kandidaten in Stars On Stage zijn bekende namen uit de muziek-, sport- en mediawereld. De Leeuw en Verlinde beoordelen de deelnemers samen met twee wisselende recensenten.