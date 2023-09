Gerrit Hiemstra in z'n laatste weerbericht: 'Het weer zal blijven veranderen'

Delen via E-mail

Gerrit Hiemstra presenteerde vanavond zijn laatste weerbericht voor het NOS Journaal. De 62-jarige weerman wil zich na 25 jaar bij de publieke omroep actief inzetten voor klimaatbescherming. Hij sloot de uitzending af met de woorden: "Ik wens u het allerbeste."

De Fries presenteerde het weer donderdag zoals hij dat de afgelopen kwart eeuw heeft gedaan. Hij blikte in de uitzending kort terug op zijn jaren als weerman. "Het weerbericht is veranderd en het weer ook. En met klimaatverandering gaat het weer nog meer veranderen", waarschuwde de meteoroloog.

Hiemstra presenteerde het weerbericht in 1998 voor het eerst. Hij verving in eerste instantie vaste krachten als Erwin Kroll. Maar door de jaren heen werd hij zelf een van de gezichten van het weer op de publieke omroep.

De weerman ging zich steeds kritischer uitlaten over klimaatverandering. Eerder dit jaar zei Hiemstra tegen NRC dat hij zichzelf niet als activistisch ziet. Wel sprak hij van "zendingsdrang". Hiemstra wilde de kijkers van de gevolgen van klimaatverandering doordringen.

Op X spreekt Hiemstra zich regelmatig uit over klimaatverandering. Zo reageert hij regelmatig op berichten die volgens hem bol staan van onwaarheden. "Ik kan gewoon slecht tegen onzin. Als iets onzin blijkt te zijn, dan laat ik dat merken. Zeker als het betrekking heeft op mijn vakgebied", vertelde hij aan Vice . "Ik vind het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden."

Hiemstra doet er zelf alles aan om zo klimaatneutraal mogelijk te leven. Met zijn nieuwe bedrijf Oarshûs richt hij zich op klimaatneutraal bouwen en het terugdringen van broeikasgassen. "Ik vertel de laatste jaren af en toe over klimaatverandering op tv. Maar dat is niet de effectiefste manier om er iets aan te doen. Met praten verandert er niets", zei Hiemstra over zijn carrièreswitch tegen het Het Parool.