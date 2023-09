College Tour-uitzending met veelbesproken Ouwehand al eerder online te zien

Delen via E-mail

De College Tour-aflevering met Esther Ouwehand is donderdag al te bekijken bij NPO Start. Het programma dat zondag pas op televisie is te zien, wordt online eerder aangeboden vanwege de actualiteit rond de politicus van Partij voor de Dieren.

De aflevering wordt woensdag opgenomen in Den Haag. Ondanks de snelle ontwikkelingen rond de crisis binnen de partij besloot KRO-NCRV maandag dat het interview met Ouwehand doorgaat.

Het partijbestuur meldde zaterdag vanwege "signalen en informatie" over mogelijke "integriteitsschendingen" niet opnieuw Ouwehand als lijsttrekker te willen. Wat de klachten precies zijn, meldt het bestuur niet.

Het is de eerste keer dat een aflevering van College Tour al voor de uitzenddatum online wordt aangeboden. Hoe laat het interview donderdag zal verschijnen, is nog niet bekend. NPO2 zendt het programma zondag om 20.20 uur uit. De nieuwe reeks van College Tour is op 10 september van start gegaan.