Dennis Ruyer eerste eigen dj van nieuw radiostation JOE

Dennis Ruyer gaat aan de slag bij het nieuwe radiostation JOE. De radio-dj stapt in januari over van Radio 538 naar de deze maand begonnen zender met muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig.

Ruyer is de eerste naam in de programmering van JOE. Op de radiozender, die op 1 september is begonnen met uitzenden, zijn nu dj's van Qmusic te horen. Ruyer heeft er "superveel zin" in, zo laat hij weten. Wie hem gaat vervangen bij Radio 538 is nog niet bekendgemaakt.