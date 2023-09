Delen via E-mail

Peter Pannekoek praat dit jaar samen met Jan Smit het Gouden Televizier-Ring Gala aan elkaar. Voor de cabaretier is het de eerste keer dat hij het prijzengala presenteert.

Het Gouden Televizier-Ring Gala is op 12 oktober in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.