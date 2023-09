Tina Nijkamp blijft NMO kijkcijfers publiceren en wordt daarvoor niet bestraft

Tina Nijkamp heeft maandag gesproken met het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De mediakenner was uitgenodigd voor een gesprek omdat zij zonder toestemming de kijkcijfers op Instagram deelt. "Ik blijf ze gewoon publiceren", laat Nijkamp na het gesprek weten. Ze krijgt ook geen sanctie opgelegd.

"Het was een goed gesprek", laat Nijkamp weten via Instagram. Er komt geen sanctie en er was zelfs sprake van begrip. Ik hoop dat ik het eerste zaadje heb geplant om elke dag in ieder geval de kijkcijfertopvijftien bekend te maken."

Nationaal Media Onderzoek (NMO), de organisatie die sinds twee weken verantwoordelijk is voor de communicatie van de kijkcijfers in Nederland, zei eerder geen informatie meer te gaan delen over onderzoeken naar personen of partijen die de dagelijkse kijkcijfers lekken. Ook zal het bestuur geen mededelingen meer doen over de consequenties die er aan verbonden zijn als mensen de dagelijkse cijfers toch naar buiten brengen.