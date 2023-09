Drew Barrymore laat talkshow ondanks staking doorgaan, bond protesteert

De talkshow van Drew Barrymore gaat ondanks de grote staking in Hollywood door. De actrice zegt dat de schrijvers van Drew niet meedoen zolang er wordt gestaakt, maar toch is vakbond Writers Guild of America (WGA) van plan te demonstreren.

In Hollywood is momenteel een grote staking gaande die door de schrijversvakbond en acteursvakbond SAG-AFTRA is geïnitieerd. Hierdoor liggen vrijwel alle grote producties in Hollywood stil. Het gaat niet alleen om films en series, maar ook om talkshows, omdat schrijvers daar items voor maken.

Volgens Barrymore werken de schrijvers niet mee aan het vierde seizoen van haar talkshow Drew, waarvan de eerste aflevering gepland staat voor 18 september. Ook zullen er geen acteurs aanschuiven om hun nieuwe film te promoten.

"Ik sta volledig achter deze keuze", zegt de actrice en talkshowpresentatrice in een verklaring op Instagram. Ze wijst erop dat de show in première ging in de coronaperiode, een tijd waarin veel mensen het moeilijker hadden.

"Ik hoop bij te dragen aan wat de schrijvers zo goed kunnen: een manier om ons samen te brengen. En dat er snel een oplossing komt voor iedereen die hierdoor getroffen wordt." De actrice liet in mei blijken achter de stakingen te staan, toen ze besloot de uitreiking van de MTV Movie & TV Awards niet te presenteren.

Vakbond gaat buiten de studio demonstreren

Het besluit valt bij schrijversvakbond WGA niet in goede aarde. Hoewel Barrymore en het team zich aan de regels houden, is de bond van plan buiten de studio te demonstreren. "Dat zullen we doen bij elk programma dat tijdens de staking opgenomen wordt", laat een WGA-woordvoerder aan onder meer The Hollywood Reporter weten.

Scriptschrijvers in Hollywood zijn nu ruim 130 dagen aan het staken, omdat ze een beter loon willen. Ook willen ze een hogere vergoeding voor vertoningen op streamingdiensten en betere regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij het maken van films en series.