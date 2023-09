Barbara de Loor vindt impact van Nederland in Beweging 'niet normaal'

Barbara de Loor wordt na een week op tv als presentator van Nederland in Beweging al meer herkend op straat. De oud-schaatser is sinds deze week het nieuwe gezicht van het beweegprogramma.

"In de supermarkt word ik aangesproken: hé, mijn nieuwe coach!", vertelt de 49-jarige De Loor zondag in het radioprogramma De Perstribune. "Iedereen is heel enthousiast. Het is niet normaal wat de impact van dat programma is. Allemaal heel positief en leuk."