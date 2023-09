Wouter de Winther en Bram Krikke in All Stars-editie De slimste mens

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De kandidaten van De slimste mens: All Stars, dat maandag van start gaat, zijn bekendgemaakt. Onder anderen radio-dj Bram Krikke, journalist Wouter de Winther en cabaretière Sanne Wallis de Vries doen weer mee.

In de All Stars-editie keren oud-kandidaten terug en wagen nog een poging om de titel van de slimste mens te winnen. In deze versie strijden niet drie, maar vier kandidaten tegen.