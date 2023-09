Voorlopig geen nieuw seizoen Temptation Island na meldingen oud-deelnemers

Voorlopig worden er geen nieuwe afleveringen van Temptation Island opgenomen. Dat hebben RTL-directeur content Peter van der Vorst en producent SimpelZodiak aan het AD laten weten.

Het nieuwe seizoen van Temptation Island wordt uitgesteld totdat er "meer duidelijkheid" is over de klachten van in totaal veertien oud-deelnemers. Zij meldden zich bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra omdat zij mentale klachten of schade hebben opgelopen tijdens de opnames.

Vorige week zeiden oud-deelnemers Aylin en Efrain in een interview met het AD dat ze psychische problemen hebben overgehouden aan hun deelname aan Temptation Island: Love or Leave. In de week die daarop volgden meldden nog eens twaalf andere oud-deelnemers zich individueel bij advocaat Diekstra met dezelfde klachten.

Aylin ondernam naar eigen zeggen twee zelfdodingspogingen als gevolg van de psychische klachten na het programma. Het koppel kreeg een financiële compensatie van 30.000 euro, maar overwegen nog juridische stappen tegen RTL om te voorkomen dat anderen zo beschadigd raken als zij.