Nieuwe hoofdredacteur NU.nl: 'Wil de bezoeker dichter bij onze experts brengen'

Lindsay Mossink is de nieuwe hoofdredacteur van NU.nl. In elf jaar tijd is ze van nachtredacteur uitgegroeid tot "aanvoerder" van de redactie. "Het internet verandert razendsnel, het is aan ons om een baken van vertrouwen te zijn."

Je was nog maar een paar maanden adjunct-hoofdredacteur en nu ben je ineens hoofdredacteur. Komt dat niet te snel?

"Het eerste wat ik dacht toen Gert-Jaap (Hoekman, haar voorganger, red.) zijn vertrek aankondigde, was: oké, dat is wel heel snel, maar toch voelt het als het juiste moment. De afgelopen zomermaanden was het waarnemend hoofdredacteurschap een kans om te kijken hoe ik daarmee zou omgaan."

En? Hoe beviel dat?

"Mijn handen gingen gewoon jeuken. Ik ben altijd op zoek naar hoe we dingen nog meer samen kunnen doen. Dat zit heel erg in me. Zo ben ik ook opgegroeid in het verenigingsleven. Ik merk in deze rol dat je de hele ploeg kan samenbrengen. Jij bent daar vervolgens de aanvoerder van, en dat voelt heel natuurlijk."

Ik kan er niet zo goed tegen als alles te lang stilstaat.

Toch komt er ineens veel op je af als je aanvoerder bent.

"Je maakt me niet zo snel gek. Ik ben best rustig van mezelf, en dat blijkt een prettige eigenschap te zijn in deze rol. Als het over de inhoud gaat ben ik wel onrustig, maar op een - volgens mij - prettige manier. Ik voel aan alles dat we moeten blijven bewegen. Ik kan er niet zo goed tegen als alles te lang stilstaat. Het gedrag van bezoekers verandert, dus wij moeten onszelf steeds weer opnieuw uitvinden."

Waarin moet dan beweging komen?

"NU.nl is de afgelopen jaren gegroeid. We zijn volwassen geworden. We hebben een nieuwsmachine gecreëerd, en daarmee een heel stevig fundament gelegd. We hebben ook een heel sterk videoteam en - iets wat uniek is in het medialandschap - de hele NUjij-gemeenschap. Dus we hebben echt iets neergezet. Maar ik blijf erbij: bezoekers weten niet wat er allemaal schuilgaat achter NU.nl."

Leg uit.

"We hebben zoveel experts binnen onze club. We proberen hen zichtbaarder te maken. We maken podcasts en organiseren vragensessies. Maar kijk bijvoorbeeld naar Rolf Schuttenhelm en Jeroen Kraan. Die zitten zó diep in het klimaatdossier. Ik kan me niet voorstellen dat we daar niet meer uit kunnen halen."

Wat zou je daaruit willen halen?

"Ik wil de bezoeker dichter bij die experts brengen. Ik denk dat NU.nl het in zich heeft om van bezoekers fans te maken. Fan van bijvoorbeeld Joris Peters, onze misdaadverslaggever. Of fan van Rypke Bakker en de manier waarop hij alles duidt wat er in de voetbalwereld gebeurt."

"Je krijgt ook te maken met nieuwe generaties, die nieuws op een andere manier consumeren. Tien jaar geleden bereikte je kinderen van 12 nog niet, maar die 12-jarigen zijn nu 22. Die zijn anders opgegroeid dan ik, op socialemediaplatforms, en daar komen ze voorlopig ook niet vanaf. Die maken geen kennis meer met sterke, betrouwbare nieuwsmerken, terwijl het wel een heel kritische generatie is."

"Je ziet dat die jongere generatie geobsedeerd is door de vraag wie er achter die producties zit. Die zoeken niet naar een groot merk dat heel anoniem is, die zoeken naar een band. Als we die jonge generatie willen aanspreken, moeten wij op dat podium staan."

AI kan geen empathische journalistiek bedrijven en een band opbouwen met het publiek.

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) gaan razendsnel. Waar staat NU.nl over vijf jaar?

"Ik ben heel blij dat we een redactie hebben die enthousiast wordt van nieuwe dingen proberen. Dat zit in het NU.nl-DNA, hè. We testen dus ook met AI. Maar wat AI niet kan, is empathische journalistiek bedrijven en een band opbouwen met het publiek."

"Daar blijven kansen liggen voor NU.nl. Ook daarom vind ik het belangrijk om naar voren te stappen en te zeggen: hier zitten mensen achter en die mensen weten ontzettend veel. Die kunnen jou helpen als jij je misschien zorgen maakt over bepaalde zaken die het nieuws domineren."

"Over vijf jaar zal het internet zo veranderd zijn. Ik kan me voorstellen dat het dan nog minder overzichtelijk of betrouwbaar is geworden. Ik hoop dat NU.nl in zo'n tijdperk een baken van vertrouwen is. Dáár kan je terecht, dáár is de informatie betrouwbaar en dáár weet ik wie het vertelt."

Foto: Pro Shots

Toen je in 2012 bij NU.nl als nachtredacteur begon, wist je al snel dat je ooit hoofdredacteur wilde worden. Dat is nu gelukt.

"Ja, dat is wel gaaf. Als nachtredacteur kreeg je de site 's avonds laat overgedragen en er was niemand die over je schouder meekeek. Je kon je eigen accenten leggen en er iets moois van maken. Ik dacht: hier kan ik iets mee, ik zie hier potentie in. Ik besloot toen om hier niet zomaar weg te gaan, met de gedachte: het zou zomaar kunnen dat ik deze ploeg een keer op sleeptouw neem."

Wat zegt dat over NU.nl?