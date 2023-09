Onbekende namen in Expeditie Robinson en De slimste: zijn de BN'ers op?

Armand Rosbak, Krista Arriëns, Mark Baanders: het zijn geen namen die veel belletjes doen rinkelen. Toch doen ze mee aan Expeditie Robinson. Ook bij De slimste mens zien we steeds vaker deelnemers die niet herkend worden. Is het vat met BN'ers leeg?

"Linda de Mol ga je echt niet in haar bikini over een onbewoond eiland zien rennen", zegt Angela de Jong in gesprek met NU.nl. De tv-columnist van het AD wijst erop dat het moeilijk is om echte sterren te strikken voor televisieprogramma's. "Een aantal grote namen heeft het simpelweg niet nodig om aan zo'n programma deel te te nemen."

En dat heeft als gevolg dat het voor redacties lastiger wordt om 'bekende' namen te strikken. Bij de première van een nieuwe reeks Robinson of De slimste is het steevast raak: op sociale media regent het berichten als 'Wie zijn deze mensen?'.

Maar het kan ook zijn dat bepaalde generaties gewoon niet bekend zijn met een deelnemer. De Jong legt uit dat de definitie van 'de BN'er' verschuift. "Mensen worden nu bekend door online platforms, wat niet altijd betekent dat ze door alle kijkers direct worden herkend."

Maar de jongere kijkers juist wel - wat het publiek van een show als De slimste weer kan verjongen. De Jong: "Als ik met mijn dochter van zestien tv aan het kijken ben, dan herkent zij juist de mensen die ik niet ken."

De finalisten van De Slimste Mens: van links naar rechts theaterdirecteur Jörgen Tjon A Fong, musicalactrice Nandi van Beurden en journalist Tom Kleijn. Foto: De Slimste Mens

'Ze zijn al aan de beurt geweest of hebben geen interesse'

Volgens Harm Jan Kinkhorst, eindredacteur van De slimste mens, worden er inderdaad andere kandidaten uitgekozen dan jaren geleden. "De onlinewereld groeit en dat zorgt ervoor dat er steeds weer nieuwe talenten bijkomen. Als ze leuk zijn voor televisie, dan geven we ze graag een platform."

Kinkhorst erkent dat het goed is om een grote naam in je programma te hebben. "Maar na 22 seizoenen zijn veel van deze namen al aan de beurt geweest - of ze hebben geen interesse."

Niet alleen de bekendheid van iemand speelt mee bij de selectie, maar ook moet iemand het spelletje aankunnen. "Wij doen met onze potentiële kandidaten een oefenpotje. Sommige mensen willen daarna dan toch niet meedoen. Het komt ook voor dat wij denken dat het beter is om nog een paar jaar te wachten met bepaalde jonge kandidaten. Het is vervelend als je nog niet genoeg weet."

Want je kennis testen of overleven op een onbewoond eiland in de publieke kijker is niet de wens van elke BN'er. "Ze hebben het gevoel dat als ze een flater slaan, hun imago beschadigd kan raken", zegt De Jong.

Dan is er ook nog de kwestie van tijd. Veel programma's waarin bekende Nederlanders ten tonele verschijnen, brengen aanzienlijke tijdsverplichtingen met zich mee. Voor een programma als Wie is de Mol? en Expeditie Robinson moeten de deelnemers weken vrijhouden. En dat moet maar net in je agenda passen.

Angela de Jong: "Als ik met mijn dochter van zestien tv aan het kijken ben, dan herkent zij juist de mensen die ik niet ken." Foto: NLBeeld

'Hoeven niet te zien hoe BN'ers LEGO-set in elkaar flansen'

Veel kijkers vragen zich ook af of programma's als De slimste wel met bekende mensen gemaakt moeten worden. "We hoeven echt niet te zien hoe BN'ers een LEGO-set in elkaar flansen", vindt De Jong. "Maar bij andere programma's hebben bekende gezichten zeker wel een functie."

Kinkhorst denkt ook zeker niet aan stoppen met BN'ers. "De slimste mens is altijd met bekende mensen geweest en dat is ook een groot onderdeel van het programma. En die balans tussen verschillende leeftijden en beroepen maakt het juist interessante televisie - ook al herkent niet iedereen elke kandidaat direct."

"We vinden het als kijker leuk om een bekende gezichten op televisie te zien, omdat we onze vooroordelen over deze personen dan kunnen testen", legt De Jong uit. "En we hoeven deze mensen voor ons gevoel ook niet meer te leren kennen, waardoor je makkelijker in het programma komt."