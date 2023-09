Lindsay Mossink is nieuwe hoofdredacteur NU.nl

Lindsay Mossink is de nieuwe hoofdredacteur van NU.nl. De 35-jarige Mossink is de opvolger van Gert-Jaap Hoekman, die eerder dit jaar de overstap maakte naar NOS Sport.

Sinds het vertrek van Hoekman was Mossink al waarnemend hoofdredacteur. Daarvoor was ze onder meer korte tijd adjunct-hoofdredacteur. Ze is de vijfde hoofdredacteur in de geschiedenis van NU.nl en begint per direct.

Mossink begon haar NU.nl-carrière in 2012 als nieuwsredacteur, werd daarna samensteller voorpagina en ging in 2015 aan de slag als chef van de nieuwsredactie. Aan het begin van dit jaar schoof ze door naar de positie van adjunct-hoofdredacteur onder Hoekman, die niet veel later zijn vertrek aankondigde.

"Sinds ik het stokje van Gert-Jaap heb overgenomen, jeuken mijn handen nog meer dan anders. In positieve zin", zegt Mossink. "Er schuilen inhoudelijk goede journalisten achter onze nieuwsmachine. Die journalisten wil ik het podium geven dat zij verdienen, door de afstand tot onze bezoekers kleiner te maken dan die nu is. Ik heb veel zin om samen met de redactie verder te bouwen aan dit sterke merk."

'Lindsay ademt NU.nl'

Mossink is unaniem voorgedragen door de sollicitatiecommissie, die zowel intern als extern op zoek is gegaan naar een nieuwe hoofdredacteur. Erik van Gruijthuijsen, directeur publishing van NU.nl-eigenaar DPG en voorzitter van de sollicitatiecommissie, is blij met de benoeming van Mossink. "Lindsay ademt NU.nl, ze is nog net niet op de redactie geboren."

"De combinatie van de plannen die ze presenteerde, haar energie en haar uitstraling heeft de sollicitatiecommissie overtuigd. Ze was nog maar een half jaar adjunct, maar voor zover er op de redactie nog twijfel was over haar capaciteiten als hoogste baas, heeft Lindsay die de afgelopen maanden volledig weggenomen."

De sollicitatiecommissie, die naast Van Gruijthuijsen bestond uit DPG's journalistiek directeur Philippe Remarque, eindredacteur Frank van der Vlugt en verslaggever Sanne Oving, heeft de redactie van NU.nl vrijdag ingelicht over de benoeming van Mossink. De redactieraad staat achter het besluit.

'Voel aan alles dat we moeten blijven bewegen'

En hoe nu verder? "Ik voel aan alles dat we moeten blijven bewegen", vertelt Mossink in een verdiepend interview met verslaggever Job van der Plicht dat later vandaag verschijnt. Ze wil "de bezoeker dichter bij de experts brengen", maar ook dat NU.nl "een baken van vertrouwen" is nu het internet razendsnel verandert.