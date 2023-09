Jimmy Fallon biedt collega's excuses aan voor wangedrag: 'Schaam me kapot'

Talkshowhost Jimmy Fallon heeft via een Zoom-sessie excuses aangeboden aan zijn medewerkers voor zijn gedrag. Dat deed hij nadat donderdag naar buiten was gekomen dat veel werknemers van The Tonight Show de werksfeer van het programma giftig vinden.

"Ik schaam me kapot", zei Fallon volgens medewerkers die bij de sessie aanwezig waren. "Ik voel me er heel slecht over, meer dan ik kan uitdrukken. Dit is niet de sfeer die ik bij de show wilde creëren."

"Ik wil dat de show leuk is voor iedereen die eraan meewerkt", beklemtoonde Fallon. Volgens medewerkers klonk hij oprecht. De presentator nam de schuld volledig op zich. Hij zei dat programmaleider Chris Miller niets te verwijten valt en dat hij dan ook niet weggaat.

Het gedrag van de 48-jarige presentator werd in Rolling Stone beschreven als onberekenbaar. Volgens anonieme werknemers is Fallon op sommige dagen charmant en vriendelijk en heeft hij op andere dagen woede-uitbarstingen. De presentator zou om de kleinste dingen uit zijn vel springen en medewerkers geregeld kleineren uit frustratie.

Enkele werknemers zeggen al eerder melding te hebben gedaan van Fallons gedrag. Maar ze voelden zich niet serieus genomen en de problemen op de werkvloer bleven bestaan. Een aantal medewerkers zeggen blijvende mentale klachten te hebben door de ervaringen op de werkvloer.