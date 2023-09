'Onberekenbare' Jimmy Fallon creëert volgens werknemers een giftige werkcultuur

(Oud-)medewerkers van The Tonight Show Starring Jimmy Fallon noemen de werkcultuur bij het programma giftig. Ze zeggen te zijn gekleineerd en geïntimideerd door de top van de latenightshow, onder wie de presentator, meldt Rolling Stone

Veertien voormalige en twee huidige werknemers vertellen dat de werksfeer veel giftiger is dan elders in de televisiesector, waarin de werkdruk gemiddeld al hoog is. Uit angst voor wraak doen ze hun verhaal in Rolling Stone anoniem.

Het gedrag van de 48-jarige presentator wordt omschreven als onberekenbaar. Op sommige dagen is Fallon volgens hen charmant en vriendelijk en op andere dagen heeft hij woede-uitbarstingen. De presentator zou om de kleinste dingen uit zijn vel springen en medewerkers geregeld kleineren uit frustratie.

Een deel van het onvoorspelbare gedrag van Fallon zou aan zijn alcoholgebruik te wijten zijn. Meerdere voormalige werknemers stellen dat zijn stemming afhing van of hij had gedronken of nog een kater had van de avond ervoor.

Meerdere oud-medewerkers hebben de show verlaten omdat het werk tot mentale problemen leidde. Vier werknemers zeggen nog steeds in therapie te zijn. Drie zeggen suïcidale gedachten te hebben gehad.

Enkele werknemers zeggen melding te hebben gedaan van Fallons gedrag. Maar ze voelden zich niet serieus genomen en de problemen op de werkvloer bleven bestaan.

'Respectvolle werkomgeving is topprioriteit'

De medewerkers schrijven de chaos bij de show ook toe aan de vele wisselingen van de leiding. Het programma heeft in negen jaar tijd zes teams van showrunners versleten, wat een ongebruikelijk groot aantal is. Deze showrunners zouden niet durven ingaan tegen Fallon en continu op eieren lopen.

Een woordvoerder van het netwerk NBC, dat The Tonight Show uitzendt, zegt in een reactie dat het bedrijf trots is op het programma. NBC ontkent dat er grote problemen spelen. "Het verzorgen van een respectvolle werkomgeving is onze topprioriteit. Net als op elke werkvloer hebben werknemers problemen aangekaart. Die zijn onderzocht en waar nodig is actie ondernomen", luidt de verklaring.