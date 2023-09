Peter Gillis' ex Nicol Kremers op cover nieuwe Playboy: 'Het is een eer'

Nicol Kremers is uit de kleren gegaan voor de septembereditie van Playboy. "Ik ben trots dat ik nu in het rijtje sta met Tatjana Simic en Katja Schuurman", zegt de 33-jarige realityster.

Kremers was de afgelopen vijf jaar de vriendin van vakantieparkeigenaar Peter Gillis. Ze waren samen te zien in de realityserie Familie Gillis: Massa is Kassa. Eerder dit jaar ging het stel uit elkaar. Tijdens hun relatie zou de miljonair Kremer hebben mishandeld. De zaak die Kremers daarom tegen Gilles aanspande loopt nog.

Naast de shoot voor het tijdschrift is Kremers geïnterviewd over de nasleep van de relatie met haar ex. "Sommige mensen denken dat ik aangifte heb gedaan voor het geld", zegt Kremers. "Maar zijn rotcenten mag hij houden. Ik kan prima voor mezelf zorgen."

"Het zal nog een lange weg worden om volledig te herstellen van het trauma dat ik heb opgelopen door de man die mij heeft mishandeld, maar ik ben op de goede weg", vervolgt de realityster.

"Ik zit nu lekkerder in mijn vel en heb weer mijn eigen plekje gevonden. Ik werk nu aan een boek waarin ik veel opzienbarende onthullingen zal doen over alles wat ik heb meegemaakt in mijn leventje, en dat is nogal wat."

Oplages van Playboy dankzij Vaes gestegen

Kremers is al wat gewend op erotisch gebied. Zo is ze actief op verschillende platforms, zoals OnlyFans. "Ik was niet nerveus, want ik heb al zoveel fotoshoots gedaan. Maar ik was wel erg benieuwd hoe het allemaal zou gaan. Daarnaast is het een eer om op de cover van de Playboy te staan. Ik vind dat het blad vrouwelijk naakt op een nette manier in beeld brengt."

Vorige maand was Jaimie Vaes de eerste BN'er in de Playboy sinds 2013. Het blad is van plan weer vaker bekende Nederlanders op de cover te zetten. Hoofdredacteur Niek Stolker vertelt aan NU.nl in gesprek te zijn met andere bekende vrouwen. "Door de voorlopige verkoopcijfers van het Jaimie Vaes-nummer zijn we gesterkt in ons idee dat het BN'er-plan werkt: de oplages zijn flink gestegen."