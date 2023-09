Matthijs van Nieuwkerk: 'Dat DWDD-medewerkers zijn geknakt, was het niet waard'

Matthijs van Nieuwkerk vindt het het niet waard dat medewerkers zijn "geknakt" door de werkdruk en de sfeer bij De Wereld Draait Door. De presentator wist niet dat tientallen medewerkers het programma verlieten met een burn-out, zegt hij vrijdag tegen NRC

Van Nieuwkerk was niet op de hoogte van de oorzaak van het hoge verloop bij zijn programma. Dat vertelt hij in zijn eerste interview sinds het artikel in de Volkskrant met de beschuldigingen aan zijn adres. "Ik wist natuurlijk van die incidenten. Van mijn driftbuien. Maar wat ik niet wist: dat we - zoals op de voorpagina van de Volkskrant stond - een burn-outfabriek waren", vertelt de presentator.

"Dat we zoveel mensen achter de schermen ongelukkig hebben gemaakt. Ziek hebben gemaakt. Dan schaam je je helemaal kapot", zegt Van Nieuwkerk, die nu zegt dat dit hem spijt.

"Ik heb in mijn herinnering, lang geleden, denk ik één keer een gesprek met personeelszaken gehad waarin mij werd verteld dat het verloop bij ons programma hoog was. Dat is ook zorgelijk, maar over burn-outs ging het niet." Ook zijn productieleider wist het niet, zegt Van Nieuwkerk.

"Waren we er maar nooit aan begonnen", schiet er weleens door het hoofd van Van Nieuwkerk. Toch kijkt hij niet alleen maar negatief terug op De Wereld Draait Door (DWDD). "En dan denk ik: er hebben in vijftien jaar meer dan duizend medewerkers bergen werk verzet voor DWDD, met veel toewijding en ik denk ook vaak met trots." Op de vraag of het programma ook zo succesvol had kunnen zijn zonder het werkklimaat dat er heerste, zegt Van Nieuwkerk: "Wel zonder mijn driftbuien, niet zonder mijn stevige strengheid en ambitie."

Van Nieuwkerk zegt niet te veel terug en vooral naar de toekomst te willen kijken. "We moeten vooruit en zorgen dat iets als een angstcultuur zoals beschreven in de Volkskrant niet meer voorkomt."

Van Nieuwkerk betreurt zijn eerste reactie op beschuldigingen

In november vorig jaar publiceerde de Volkskrant een uitgebreid artikel waarin de hoge werkdruk en de angstcultuur op de redactie van DWDD uit de doeken werden gedaan. Verschillende voorbeelden van driftbuien van Van Nieuwkerk werden beschreven.

De presentator reageerde in eerste instantie schriftelijk. Die reactie leverde hem veel kritiek op, omdat hij niet genoeg de hand in eigen boezem stak.

Achteraf ziet hij dit zelf ook in. "Dat had ik nooit zo moeten doen. Ik was zo geschrokken, zeg maar gerust totaal in de poeier, mijn hoofd zat barstensvol veel te heftige emoties." Van Nieuwkerk had het gevoel dat er "rekeningen werden vereffend" in het artikel, dat als "buitenproportioneel" aanvoelde. Daarom reageerde hij "vanuit een verdedigende reflex".

"Ik had gewoon moeten zeggen: jongens, time-out. En drie weken bedenktijd moeten nemen. De hele storm over me heen laten komen en daarna benoemen wat wél waardevol was aan het stuk en ruiterlijk mijn excuses aanbieden voor wat er niet goed is gegaan."

Ditmaal kijkt hij iets gedetailleerder terug op de woede-uitbarstingen die in de Volkskrant werden beschreven. "Dat was niet goed. Lelijk van mijn kant. Echt iets om me voor te schamen. Daar heb ik ook spijt over betuigd." De presentator noemt een incident waarbij hij tekeerging tegen een geluidsman "zeker een van de donkerste bladzijdes" uit zijn carrière. Of hij ooit weer op televisie wil terugkeren, weet Van Nieuwkerk nog niet.

Onderzoek naar misstanden NPO en DWDD uitgebreid en vertraagd

In opdracht van de NPO doet oud-minister Martin van Rijn met een speciaal team onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep, en bij DWDD in het bijzonder.

Deze zogeheten Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen wilde deze zomer al met resultaten komen, maar dat liep vertraging op.

"Het onderzoek is groter dan aanvankelijk werd aangenomen", meldt de commissie op haar website. "Er zijn ontwikkelingen binnen de omroepen en programma's geweest die ertoe hebben geleid dat het onderzoek breder is geworden. Ook hebben meer mensen dan verwacht zich gemeld voor een gesprek."