Na een rijke carrière op zowel de radio als televisie is Clairy Polak donderdag op 67-jarige leeftijd overleden. De presentatrice van onder meer actualiteitenprogramma NOVA kreeg soms het verwijt te links georiënteerd te zijn. Ze zag zichzelf vooral als kritisch.

Polak gaat na het behalen van haar gymnasiumdiploma meteen aan de slag bij de Uitkrant. Ze rolt de radiowereld in 1988 binnen met een baan als bureauredacteur bij de omroep VARA. Daar werkt ze zich op tot politiek verslaggever en later presentatrice van het radioprogramma De Editie. De overstap in 1995 naar het Radio 1 Journaal levert haar in 1998 de titel van beste radiomaker van het land op.

Radio is het medium waar Polaks hart ligt. "Hoewel ik altijd had gezegd dat ik nooit iets anders wilde doen dan radio - althans in élk geval geen televisie - werd ik toch gevraagd door de VARA of ik NOVA wilde presenteren", vertelt Polak in Het Parool. Bij dit programma gaat ze in 2003 aan de slag. En dat is wennen.

"Een aantal dingen van televisie vond ik uitermate ongemakkelijk: je moet je verkleden, je speelt een rol als presentator, je zit vastgesnoerd en je mag geen centimeter afwijken van je plek", vertelt de presentatrice over haar begindagen op beeld. "Eerst zat ik er als een konijn in de koplampen."

De aandacht voor haar uiterlijk op televisie blijft haar dwarszitten. "Alles werd gezien en becommentarieerd: mijn uiterlijk, mijn haar, mijn kleren. Alles behalve de inhoud van mijn vragen."

Te links en een 'haaibaai'

Ondanks haar bedenkingen bij het medium televisie, zet ze door. Ze presenteert NOVA tot en met 2010. In haar laatste jaar bij het programma ontvangt ze de Sonja Barend Award voor het beste interview op televisie. Ze krijgt de prijs voor haar gesprek met Hans van Goor, over de financiële problemen en het uiteindelijke faillissement van de bank DSB.

In dezelfde periode is er kritiek op Polak, omdat ze politiek gezien te links georiënteerd zou zijn om een nieuwsrubriek te presenteren. Volgens de presentatrice is dit ook de reden dat ze niet meer voor de presentatie wordt gevraagd als NOVA in 2010 wordt omgedoopt tot het huidige Nieuwsuur.

Zelf veegt ze de kritiek steevast van tafel. "Het idee heerst dat kritisch zijn hetzelfde is als links zijn. Ik weet wel dat ik een kritische journalist ben en dat wil ik ook zijn. Maar ik wil niet worden weggezet als een linkse journalist", zegt ze hierover tegen Elsevier.

Ook gaan er gedurende haar carrière regelmatig stemmen op dat Polak te kritisch is in haar interviews. Ze wordt bestempeld als 'haaibaai', een negatieve term voor een bazige vrouw. "Het begon al toen ik op de radio was, dat mensen vonden dat ik te kritisch was en te scherpe vragen stelde. Dat had er ook mee te maken dat ik jong en vrouw was", vertelt ze aan Het Parool. "Maar ik kan niet ontkennen dat ik graag kritische vragen stel en vaak ook zonder aanzien des persoons."

Focus op radio en boek over alzheimer

Na een korte periode als interviewer (in plaats van presentatrice) bij Nieuwsuur, trekt de journalist zich deels terug van televisie. In 2012 stopt ze ook met het programma Buitenhof, waar ze sinds 2006 werkzaam was. Ze wil zich richten op haar radioprogramma's De Klassiekers en Met het Oog op Morgen. Op televisie blijft ze nog wel te zien in Het Filosofisch Kwintet van omroep HUMAN. Dit programma presenteerde ze ook in de zomer van 2023, iets meer dan een maand voor haar dood.

In 2019 debuteert ze nog als romanauteur met het boek Voorbij, voorbij. Daarin schrijft ze over haar man die aan alzheimer leed. "Toen ik Nico naar het verzorgingstehuis had gebracht, had ik pas tijd om te reflecteren", vertelt Polak aan VU Magazine. "Ik had de behoefte om het op te schrijven. Dat lukte pas toen ik het andere mensen liet beleven."

Door wat ze met haar man heeft meegemaakt, beseft de presentatrice dat ze zelf niet met alzheimer zou willen leven. "Ik heb me voorgenomen om dan meteen een eind te maken aan mijn leven. Bij alzheimer moet je vooral niet te lang uitstellen, omdat je anders zeker weet dat je het niet meer zelf in de hand hebt. En mijn ervaring met die ziekte is zodanig, dat ik die mezelf zou willen besparen", citeert de Volkskrant.