Journalist en presentatrice Clairy Polak op 67-jarige leeftijd overleden

Journalist en presentatrice Clairy Polak is vrijdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat meldt omroep HUMAN. Polak was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Ze maakte diverse radioprogramma's en de televisieprogramma's NOVA en Buitenhof.

Polak begon in 1988 als redacteur bij de VARA, waarvoor ze aan de slag ging als politiek verslaggever. In 1995 maakte ze de overstap naar het Radio 1 Journaal. Drie jaar later werd Polak uitgeroepen tot radiomaker van het jaar.

In 2002 keerde de journalist terug bij de VARA, waarbij ze de stem werd van radioprogramma's als De Ochtenden. Daar stopte ze mee toen ze in 2003 werd gevraagd om het actualiteitenprogramma NOVA te presenteren. Dat betekende Polaks televisiedebuut. In 2006 werd het programma Buitenhof aan Polaks cv toegevoegd.

Haar presentatiestijl kreeg veel lof en Polak ontving in 2010 de Sonja Barend Award voor haar gesprek met DSB-bestuurder Hans van Goor.

Polak bleef tot haar dood te zien op tv

Toen NOVA in 2009 stopte en werd vervangen door Nieuwsuur, bleef Polak aan het programma verbonden als interviewer. Ook op de radio bleef de presentatrice actief, bijvoorbeeld voor het NPO Radio 4-programma De Klassieken en Met het Oog op Morgen.

Polak was tot haar overlijden te zien in het televisieprogramma Het Filosofisch Kwintet van omroep HUMAN. Hierin onderzocht ze samen met filosofische denkers het onderwerp egocentrisme. Ook presenteerde ze het mediaprogramma Medialogica.

De journalist was ook actief als schrijfster en bracht meerdere boeken uit. Zo schreef ze Voorbij Voorbij, waarin ze vertelde hoe het is om een partner met dementie te hebben.

'Ik wil niet worden weggezet als links'

Polak maakte liever radio dan televisie, vertelde ze in interviews. Ze vond de snelheid van het medium fijn en ze vond het ook fijn dat inhoud op de radio meer de boventoon voert. "Je krijgt te maken met allerlei dingen die ik alleen maar vond afleiden: hoe je in een camera kijkt, hoe je eruitziet, dat je moet uitkijken wat je met je handen doet", zei Polak in 2021 in de Volkskrant over televisie. "Maar ik heb dat geleerd te omarmen, ik speel er nu mee."

Ze kreeg naast de Sonja Barend Award nog meer onderscheidingen, zoals de Ere-Zilveren Reissmicrofoon in 2014. Maar er was ook kritiek: Polak werd verweten te links te zijn. Actualiteitenprogramma's waar Polak het gezicht of de stem van was, kregen diezelfde kritiek.