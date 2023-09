Zo is het om te daten op tv: 'Driegangenmenu om 11 uur in de ochtend'

Daten is hartstikke spannend. En al helemaal als er een paar camera's op jou en je date gericht staan. NU.nl spreekt twee vrouwen die niet één, maar twee keer meededen aan een datingprogramma.

Voor Nofar Biran kwam de uitnodiging om mee te doen aan First Dates als een complete verrassing. "Uit het niets kreeg ik een mailtje van de productie. Blijkbaar vonden mijn vriendinnen het de hoogste tijd."

Ook musicalster Mariska van Kolck wist niet meteen of ze wilde meedoen toen ze werd gevraagd voor de vipvariant van het programma. "Ik bespreek altijd alles met mijn kinderen. Zij moeten zich er niet ongemakkelijk bij voelen." Maar Van Kolck heeft er zelf geen problemen mee om op televisie te verschijnen. "Zelfs niet als het om daten gaat."

Tot haar grote verbazing werd Van Kolck tegenover iemand gezet die totaal geen match voor haar was. "Op papier heb je misschien dezelfde interesses, maar je lichamelijke energie is ook erg belangrijk bij een match." Desondanks probeerde ze er iets positiefs van te maken. "Maar kennelijk was dat niet boeiend genoeg, aangezien de date van Giel Beelen vaker in beeld was", lacht de zangeres.

Mariska van Kolck in First Dates. Foto: BNN VARA

Maximaal 45 minuten eten in een loods

Helaas had ook Biran geen klik met de man die ze tegenover zich kreeg. En ook de setting van de date voldeed niet aan haar verwachtingen. "Je bent vijf uur lang op de set aanwezig, waarvan je maximaal 45 minuten aan het eten bent met je date. Het programma wordt opgenomen in een soort loods, waar ik om 11.00 uur aan een driegangenmenu moest beginnen."

Toch geeft Biran de hoop niet op. "Ik ben ook een hopeloze romanticus, dus ik dacht: ik probeer het gewoon nog een keer." Voor de tweede poging meldde Biran zichzelf aan bij Lang Leve de Liefde, waarbij je minimaal 24 uur met een date in een huis doorbrengt. "Het matchproces was bij dit programma veel uitgebreider. Dit merkte ik ook aan mijn date, hij zat veel meer op mijn energieniveau. Maar helaas was er geen romantische klik."

Ook Van Kolck was wel in voor een tweede poging en toen ze werd gepolst voor de dagelijkse datingshow op SBS zei ze ja. Maar wederom kreeg ze te maken met een passieve date. Hij toonde weinig initiatief en reageerde kortaf op haar vragen. "Ik dacht: we zijn hier nu toch, laten we gewoon gezellig zijn. Ik was ook verrast dat hij meteen diepgaande gesprekken wilde voeren, we kennen elkaar toch niet?"

Nofar Biran deed mee aan Lang Leve de Liefde Foto: Talpa

'Alsof ik mijn date uit het niets een kaaskop noem'

De makers van Lang Leve de Liefde hebben een behoorlijke kluif aan de montage van het programma, want al die 24 uursdates passen niet in een uitzending van een half uur. Biran merkte dat in haar date "flink geknipt en geplakt" was. "Zo lijkt het alsof ik mijn date in Lang Leve de Liefde uit het niets kaaskop noem, terwijl hij dit meerdere keren over zichzelf heeft gezegd."

"Er is ook een fragment waar we samen op bed liggen. Daar is sensuele muziek onder gezet, wat suggereert dat er iets intiems gebeurt. Terwijl dat absoluut niet het geval was."

Van Kolck moest wel lachen om de uitzending van haar en haar date. Ze had aan de man verteld over haar werk in het theater en over haar rol als zeeheks in De Kleine Zeemeermin. Maar dat gesprek werd volledig weggelaten uit de uitzending. "Plotseling noemde hij mij een heks in de aflevering. Dat is toch hilarisch?"

Deelneemsters zijn klaar met daten op tv

Nóg een keer daten op televisie zit er voor Biran niet in. "Ik denk dat daten veel beter werkt als ik zelf kan kiezen waar ik naartoe ga, en met wie. Je bent je toch bewust van de camera's, ook al zijn die goed verstopt. Daarnaast word je gekoppeld door mensen die jou nauwelijks kennen, ook niet na een uitgebreid gesprek."