Meldpunt Mores heeft nieuw bestuur zonder banden met de cultuursector

Mores, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de cultuursector, heeft een nieuw bestuur. Het vorige bestuur stapte eerder dit jaar op nadat Tom Egbers beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. Voormalig Mores-voorzitter Janke Dekker is met de presentator getrouwd.

De vier nieuwe bestuursleden hebben geen rechtstreekse banden met de cultuursector. Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris ongewenst gedrag, had dit geadviseerd om het voortbestaan van Mores veilig te stellen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Febe Deug, secretaris Rosalie Tamminga, penningmeester Hans Blom en bestuurslid Siri Wouters. Deug maakte naam als organisatieadviseur, gespreksleider en toezichthouder in het onderwijs, in de zorg en bij vrouwenorganisaties. Ze is haar loopbaan begonnen als onderzoeker van seksueel geweld. Over de preventie en bestrijding daarvan heeft ze gepubliceerd en organisaties geadviseerd.

Het bestuur van Mores stapte eerder dit jaar op na de onthullingen over wangedrag op de werkvloer bij NOS Sport. Meerdere werknemers van NOS Sport gaven aan dat ze zich niet durfden te melden bij het meldpunt omdat de inmiddels afgetreden voorzitter Dekker getrouwd is met Egbers. De presentator was een van de medewerkers van NOS Sport die zich volgens een publicatie in de Volkskrant schuldig zou hebben gemaakt aan wangedrag.