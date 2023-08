NU.nl verzorgt het nieuws en duiding op nieuwe radiozender JOE

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

NU.nl gaat de nieuwsbulletins verzorgen op JOE, de nieuwe radiozender van DPG Media. Net als op Qmusic is het nieuws dat elk half uur wordt gebracht afkomstig van NU.nl. Onze verslaggevers en experts worden met regelmaat ingeschakeld voor duiding bij het nieuws.

DPG Media maakte donderdagavond bekend dat de extra FM-frequentie die het bedrijf heeft bemachtigd, wordt opgevuld door JOE. De in België al succesvolle zender gaat zich in Nederland richten op de muziek van de jaren zeventig, tachtig en negentig. Het radiostation is gericht op de veertiger die meegaat met z'n tijd.