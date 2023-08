De Frogers maken nieuw realityprogramma voor TLC

De familie Froger is vanaf november weer te zien in een realityserie. In het programma De Frogers: Happy Campers gaan ze op rondreis door het Verenigd Koninkrijk.

René en Natasja nemen in het programma de kinderen Danny, Natascha, Maxim en Didier mee op reis. Maar ook hun schoonzoons, -dochters en kleinkinderen gaan mee.

"Wat was het een cadeautje om met het hele gezin, waar Natas en ik zo ongelooflijk trots op zijn, deze reis te kunnen maken door het prachtige Verenigd Koninkrijk", zegt René. "Het is iets wat al lang hoog op onze bucketlist stond en wat we graag delen met alle TLC-kijkers. Een reis om nooit te vergeten!"

Eerder heeft de familie Froger al realityprogramma's voor RTL gemaakt: De Frogers: Effe geen cent te makken en De Frogers: Helemaal Heppie.