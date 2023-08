Rolf Sanchez te zien in persoonlijke documentaire: 'Niet alleen positieve aspecten'

Rolf Sanchez is vanaf 23 september te zien in zijn eigen documentaire Mi Historia. De 32-jarige zanger zegt dat de openhartige film niet alleen over de positieve aspecten van zijn carrière gaat.

"Ik deel mijn persoonlijke verhaal op een manier die nieuw voor mij is", vertelt de zanger over de documentaire. "Niet alleen belicht ik de positieve aspecten van mijn carrière, maar ik werp ook een licht op de periodes van tegenslagen en doorzettingsvermogen."

Mi Historia is vanaf volgende maand te zien op streamingdienst Prime Video.

De zanger brengt donderdag ook een nieuwe single uit: Ik Denk Aan Jou. Het nummer komt oorspronkelijk uit het televisieprogramma I Want Your Song, waarin songwriters hun liedje pitchen bij bekende Nederlandse artiesten. Door stemproblemen bij Sanchez moest de release van de single worden uitgesteld.