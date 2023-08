Belgische radio-dj blijft voorlopig vastzitten in onderzoek naar kinderporno

De Belgische radiopresentator die is opgepakt voor het bezitten en verspreiden van kinderporno blijft voorlopig in hechtenis. De rechter oordeelde dat Sven P. de uitkomst van het onderzoek thuis mocht afwachten met een enkelband, maar het Belgische openbaar ministerie gaat in beroep tegen die beslissing.

De rechter in Antwerpen moet nu binnen vijftien dagen een beslissing nemen over het vasthouden van de voormalige radio-dj van de publieke omroep VRT. Tot die tijd blijft hij vastzitten.

De zaak gaat over "zeer ernstige feiten", zegt het Belgische openbaar ministerie (OM). Naast de 44-jarige radiomaker zijn nog vier andere mannen opgepakt, allemaal dertigers of veertigers. Ze hadden online contact.

Een gerechtspsychiater gaat onderzoeken hoe de verdachten eraan toe zijn en of ze bijvoorbeeld toerekeningsvatbaar zijn. De advocaten van P. hebben al gezegd dat hij zich wil laten behandelen. Het OM gaat ondertussen verder met het onderzoek.