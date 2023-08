Giel Beelen gaat aan de slag als creatief directeur bij nieuwe radiozender

Giel Beelen wordt creatief directeur bij de nieuwe radiozender Radio4All. De zender gaat vanaf vrijdag de ether in op de FM-frequentie die onlangs werd aangekocht door ondernemer Joost Zuurbier en die bedoeld was voor Financial News Radio.

Radio4All gaat vrijdag nog niet meteen live. "Dat waren we wel van plan, maar we willen alles met frisse ogen bekijken. Om dat goed te doen, kost nog even tijd", vertelt Beelen. Hij hoopt in november met de eerste uitzendingen te komen.

Vanaf 1 december moet er sowieso iets op het platform te horen zijn, maar daarin wordt Beelen naar eigen zeggen vrij gelaten. "Het is een vrije kavel, dus we mogen alles doen. We zouden ook de hele dag een pieptoon uit kunnen zenden."

Per 1 januari volgend jaar moet Radio4All volledig draaien. Dan krijgt het station ook een andere naam. "Het gaat om nieuwe initiatieven en manieren van radio maken", zegt Beelen. De zender beperkt zich niet tot een enkel genre. "Dinsdagavond kan er een rockprogramma worden uitgezonden en woensdag bijvoorbeeld hiphop."

Op zoek naar jong talent

"We gaan ons niet op één doelgroep richten. Andere stations sluiten de jeugd uit, maar er zijn nu online heel jonge personality's met een verhaal die ik absoluut radio wil laten maken."

Tot het moment van uitzenden wordt druk gezocht naar jong talent en gewerkt om de studio in Amsterdam op te bouwen en alle technische zaken te regelen. Beelen zegt bovendien "bekende mensen" benaderd te hebben "die het verdienen om een programma te hebben".