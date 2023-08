Mogelijk sanctie tegen mediakenner Tina Nijkamp vanwege publiceren kijkcijfers

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp zal niet meer via Instagram lineaire kijkcijfers van de vorige dag delen. Mogelijk volgt er alsnog een sanctie vanuit het Nationaal Media Onderzoek (NMO), dat de cijfers wekelijks deelt.

Ze meldt woensdag dat het delen van de kijkcijfers een eenmalige actie was. "Ik hou het hierbij, mijn punt is gemaakt", stelt de voormalige zenderbaas van SBS6. "Het ging me om het punt dat het onhoudbaar is in deze tijd minder informatie te delen in plaats van meer informatie, terwijl die informatie wel in handen is van veel mensen."