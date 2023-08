Tv-kok Yvette van Boven krijgt een kijkje in de koninklijke keukens

Delen via E-mail

Yvette van Boven gaat voor een nieuw tv-programma langs bij de keukens van Paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis Amsterdam. Het AVROTROS-programma Oranje Van Boven: De keukens van de koning is volgend jaar te zien.

Van Boven doet in het programma actief mee in het team en leert de kneepjes van het vak. Naast alle details over de keuken leert ze ook wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van koninklijke evenementen en ontvangsten.