Daten op televisie is razend populair, maar werkt het eigenlijk wel?

Tegenwoordig kom je op televisie niks te kort als je behoefte hebt aan ongemakkelijkheid, sensatie en soms ook echte liefde. Date-programma's zijn razend populair. Maar werkt daten op televisie eigenlijk wel? En waarom kijken wij er zo graag naar?

First Dates, B&B Vol liefde, Boer zoekt Vrouw en Lang Leve de Liefde... programma's waarin mensen op zoek gaan naar een geliefde zijn haast niet meer te vermijden. Volgens psycholoog Lennart Klipp is het genre zo populair door de herkenning.

"We zien mensen die worstelen en zich onhandig gedragen tijdens het daten. We kunnen onszelf daarin herkennen. Hoewel sommige programma's ons ook alleen maar laten genieten van andermans ongemak, kan zelfs het kijken naar flamboyante daters ons geruststellen. We denken dan: 'Daten kan nog dus veel erger zijn dan bij mij'."

Matchmaker Radboud Visser sluit zich hierbij aan. "Juist de ongemakkelijke momenten geven ons het gevoel dat we naar 'gewone' mensen aan het kijken zijn. En soms denken we misschien: 'Laat ik alsjeblieft niet met zo'n idioot op date moeten'."

De B&B-eigenaren van dit seizoen. Foto: RTL

'Je bent geen sukkel als je geen relatie hebt'

Dat verklaart waarom we massaal voor de buis zitten bij deze programma's. Maar waarom zou je hier zelf aan meedoen? "De stap om als single op televisie te komen is een stuk kleiner dan enkele jaren geleden", legt Visser uit.

"Datingsites en apps hebben ervoor gezorgd dat mensen open zijn over hun relatiestatus. Dit is een fijne ontwikkeling; je bent geen sukkel als je geen relatie hebt. Daarbij is het door sociale media heel normaal geworden om jezelf te laten zien. De stap om op televisie te komen is daardoor ook kleiner geworden."

Ook zijn we volgens Visser slecht in keuzes maken. "Er zijn op dit moment 2,5 miljoen meerderjarige singles in Nederland. Het is een stuk makkelijker kiezen tussen een aantal mensen die speciaal voor jou zijn uitgekozen."

Volgens Klipp hopen deelnemers vaak ook op 'filmmoment'. "Waarbij de productie iemand weet uit te zoeken op wie je direct verliefd wordt."

'Er mag best wat glamour bij komen kijken'

Op sociale media gaan verhalen rond dat de singles in date-programma's niet echt op zoek zijn naar de liefde. Zo zouden ze via een castingbureau meedoen en vooral geïnteresseerd zijn in bekendheid. "Natuurlijk draaien programma's om de liefde, maar het draait ook om boeiende televisie. En daar mag best wat glamour bij komen kijken", aldus Visser. "Als je graag op tv wilt komen, betekent dat niet dat je geen kans op succes hebt."

De kandidaten moeten volgens hem wel zichzelf zijn in het programma, omdat je een rol spelen niet de hele tijd volhoudt. "Niet iedereen is een George Clooney."

"Voor sommige mensen veroorzaakt de camera stress en spanning. Hierdoor vallen ze terug op oude gewoonten en tonen ze hun ware karakter", zegt Klipp. "Of het nu onze goede of minder goede kant is, televisie vergroot het allemaal uit."

Toch is sommige kritiek op de authenticiteit van de datingshows ook terecht, voegt Visser toe. "Sommige programma's maken er een spektakel van, waarbij juist mensen worden gekozen die vreemd gedrag vertonen."

Afstand tussen de deelnemers in Lang Leve de Liefde. Foto: SBS

'Een camera erbij maakt het niet makkelijker'

Volgens Visser kan daten op televisie werken onder de juiste omstandigheden. "De juiste intentie, de juiste setting en het gedrag van de deelnemers bepalen uiteindelijk of er een match ontstaat." Ook is de kans op succes volgens Visser veel groter wanneer er experts meewerken aan het matchingsproces.

Klipp is kritischer, omdat de slagingspercentages van de meeste datingprogramma's niet hoog zijn. "Een echte verbinding kost nu eenmaal tijd, en die tijd moet er dan wel zijn. Hoe korter je de kans hebt om elkaar te leren kennen, hoe meer je op basis van bijvoorbeeld uiterlijk een keuze maakt. Een relatie of iemand leren kennen is altijd hard werken en een camera hierbij maakt het niet bepaald makkelijker."

Toch werd er deze week weer een date-programma aan de verzameling toegevoegd: Date Smakelijk. En de ontknoping van B&B Vol liefde werd massaal bekeken. Match of geen match, we zijn er nog niet op uitgekeken.