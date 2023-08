Mediakenner deelt kijkcijfers die niet meer openbaar zijn, NMO onderzoekt hoe

Delen via E-mail

Kijkcijfers worden met de nieuwe manier van meten die maandag is ingegaan pas na zes dagen gepubliceerd. Maar op dag één van het nieuwe systeem gaat het al mis. Voormalig SBS-baas en mediakenner Tina Nijkamp deelt dinsdag 'gewoon' een kijkcijferlijstje.

Patricia Sonius, directeur onderzoek bij het NMO, baalt ervan dat de cijfers alsnog op straat liggen. "Wij zijn verrast door wat Tina naar buiten heeft gebracht, en ook teleurgesteld dat iemand in onze industrie zich niet aan de publicatieregels heeft gehouden."

Sonius weet niet wie de cijfers heeft gelekt. "We hebben een jaar lang schaduw gedraaid en dat is helemaal perfect gelopen, dus ik ben wel erg verrast", zegt Sonius.

Het NMO doet onderzoek naar wie zich niet aan de publicatieregels heeft gehouden. Tv-aanbieders mogen zelf wel kijkcijfers publiceren, onder bepaalde voorwaarden. Ze mogen de lineaire cijfers melden, maar niet hoe die in verhouding staan met andere programma's van andere zenders of omroepen.

Over mogelijke consequenties voor degene die zich niet aan de publicatieregels heeft gehouden kan Sonius nu nog niets zeggen.

Nijkamp wil niet zeggen hoe zij aan de lineaire kijkcijfers van maandag is gekomen. Ze houdt het bij de verklaring die ze ook op haar Instagram-account heeft gedeeld. "Waarom publiceer ik dit?", schrijft ze. "Om aan te tonen dat op de eerste dag al duidelijk is dat het geheim willen houden van de kijkcijfers voor de kijker, het dus niet openbaar maken van de lineaire cijfers, anno 2023 eigenlijk niet houdbaar is."