Paul de Leeuw in nieuwe zaterdagshow, Valerio Zeno weer aan de slag voor NPO

Paul de Leeuw gaat een nieuwe zaterdagavondshow maken bij de NPO. Ook Valerio Zeno gaat weer aan de slag voor de publieke omroep. De Echte Meisjes in de Jungle-presentator maakt een docuserie over het einde van de mensheid.

De Leeuw is samen met onder anderen Anniek Pheifer en Thomas van Luyn te zien in Hotel Hollandia (BNNVARA). In dat fictieve hotel spelen zij vaste personeelsleden die bekende Nederlanders ontvangen die de afgelopen week in het nieuws zijn geweest. Het programma wordt een mix van drama, satire en talkshow, zo is bekendgemaakt tijdens de najaarspresentatie van de NPO.

Zeno maakt na jaren weer zijn rentree bij de publieke omroep. De voormalig BNNVARA-presentator was begin dit jaar te zien in de Videoland-hit Echte Meisjes in de Jungle, maar gaat in We gaan er allemaal aan (PowNed) de serieuze kant op.

De 39-jarige Zeno duikt in de verschillende manieren waarop de mensheid aan zijn einde kan komen, zoals een pandemie, klimaatverandering of een asteroïde. In de docuserie spreekt hij met wetenschappers en kijkt hij hoe de media met onderwerpen als klimaatverandering omgaan.

Ook nieuw programma voor Frans Bauer

De publieke omroep heeft bij de vernieuwde programmering gekeken naar thema's die heel Nederland raken, zoals de Tweede Kamerverkiezingen in november. Zo presenteren Sven Kockelmann en Tijs van den Brink elke vrijdag politieke specials in Op1. In House of Politics wordt een bezoek gebracht aan de lijsttrekkers thuis, zodat het publiek ook de privékant van politici leert kennen.

Frans Bauer krijgt met Een leven zonder letters een nieuw eigen programma. De populaire zanger volgt twaalf mensen die laaggeletterd zijn. Voor de vierdelige serie Bij ons op het AZC heeft omroep HUMAN een jaar lang meegelopen in een asielzoekerscentrum.

Ook start de nieuwe dramaserie Santos. Hierin probeert een liefdeskoppel (Yannick Jozefzoon en Yootha Wong-Loi-Sing) een bestaan op te bouwen in Rotterdam. Ze komen klem te zitten tussen hun ambities en criminele vrienden en familie. Makers van onder meer Penoza en Mocro Maffia zijn bij Santos betrokken.