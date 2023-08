Vlaamse radio-dj Sven P. aangehouden in onderzoek naar kinderporno

De Vlaamse radio-dj Sven P. is volgens Belgische media aangehouden in een onderzoek naar beelden van seksueel kindermisbruik. HLN schrijft dat hij sinds vrijdag in voorarrest zit in de gevangenis in Turnhout.

De 44-jarige P. nam vorige week al "wegens persoonlijke redenen" ontslag bij VRT. "Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven", zegt zijn advocaat Walter Damen.

Volgens VRT maakt de aanhouding deel uit van een groter onderzoek waarbij meerdere mensen zijn opgepakt. Het zou gaan om het bezit en verspreiden van kinderporno. "Net als iedereen heeft het nieuws ons verrast", zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir in een reactie. "Op dit moment zijn we op de VRT vooral bezig met interne communicatie en met de opvang van de collega's, waarvan velen in shock zijn."

Bij VTR is maandagmiddag een huiszoeking begonnen, bevestigt een woordvoerder van de omroep. Dit heeft te maken met de arrestatie van P.

De radio-dj werd donderdagavond thuis opgepakt en vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Dezelfde dag werd hij overgebracht naar de gevangenis in Turnhout, waar hij volgens Vlaamse kranten nog steeds zit. Woensdag moet P. voor de raadkamer verschijnen. Die beslist of hij nog een maand langer in de cel blijft.