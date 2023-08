Wat betekent het nieuwe kijkcijferonderzoek voor lezers van NU.nl?

Vanaf eind augustus zijn de kijkcijfers niet meer een dag later in te zien. Volgens het Nationaal Media Onderzoek is het beter om de kijkcijfers pas na zes dagen te delen. Wat betekent dit voor nieuwssites als NU.nl?

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft ervoor gekozen om het kijkonderzoek anders aan te pakken, omdat het kijkgedrag is veranderd.

"We meten in het vernieuwde onderzoek live én uitgesteld kijken. Na het moment van uitzending kunnen er nog veel kijkers bij komen die het programma uitgesteld kijken, soms wel meer dan 30 procent", legt NMO-directeur Patricia Sonius uit. Het nieuwe onderzoek moet dus voor een completer beeld van het kijkgedrag zorgen.

Partijen die meebetalen aan het onderzoek, zoals NPO, RTL Nederland en Talpa Network, mogen de volgende dag wel een persbericht met de cijfers van hun eigen programma's versturen, maar geen informatie over andere zenders delen. Zo kunnen ze zelf kiezen of ze de livekijkcijfers publiceren, of wachten tot er na zes dagen een vollediger beeld - inclusief terugkijken - is.

RTL Nederland juicht de verandering toe. "In deze tijd is deze nieuwe manier van meten en publicatie simpelweg noodzakelijk om een betrouwbaar beeld van de kijkcijfers te schetsen", zegt RTL-baas Sven Sauvé.

Kijkcijfers van actualiteitenprogramma's zijn dagen later minder relevant

Maar er is ook kritiek op het nieuwe onderzoek. Voormalig SBS6-zenderbaas Tina Nijkamp, die nog altijd dagelijks de kijkcijfers analyseert, is teleurgesteld door de beslissing van de NMO. "Mag de NPO ook de kijkcijfers uitstellen? Die is van ons allemaal en dus ook openbaar?", vroeg ze zich op sociale media af.

Door het besluit van het NMO kunnen journalisten niet meer dagelijks meekijken met het kijkonderzoek. Hierdoor kan ook NU.nl niet meer de volgende dag delen hoeveel kijkers programma's hebben getrokken, behalve als de tv-zenders dit zelf delen. Daardoor wordt er automatisch ook minder aandacht besteed aan kijkcijfers van actualiteitenprogramma's, want die zijn zes dagen later niet meer zo relevant.