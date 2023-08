GTST-actrice Chrisje Comvalius (75) overleden

Actrice Chrisje Comvalius is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. De actrice was vooral bekend door haar rol als Dorothea Alberts-Grantsaan in Goede Tijden, Slechte Tijden.

Productiebedrijf Banijay Benelux heeft bevestigd dat Comvalius dinsdag is overleden in haar slaap. Zij leed aan alzheimer.

Comvalius was vanaf 1998 actief als actrice. Toen was zij te zien in de serie Oppassen!!!. Haar bekendste rol speelde ze van 2004 tot 2008 in Goede Tijden, Slechte Tijden.