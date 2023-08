Kim Feenstra en Soundos El Ahmadi in nieuw seizoen Vier Handen Op Eén Buik

Delen via E-mail

Kim Feenstra, Soundos El Ahmadi en Isa Hoes schieten jonge moeders te hulp in het tiende seizoen van Vier Handen op Eén Buik. Ook Sanne Vogel, Channah Koerten, Nienke Plas, Bobbi Eden en Dyantha Brooks doen mee.

In Vier Handen Op Eén Buik staat iedere aflevering een andere jonge moeder centraal. Zij wordt tijdens de zwangerschap en erna bijgestaan door een bekende moeder.

Feenstra staat in de eerste aflevering de negentienjarige Shylena bij. "Ik doe mee met Vier Handen Op Eén Buik omdat ik het een heel mooi programma vind", zegt het model, dat zelf moeder is van een zoon. "Het is bijzonder, rauw, open en echt. Ik hoop dat ik met mijn levenservaring en kennis iemand anders kan motiveren en inspireren."