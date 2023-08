Zangeres Dua Lipa produceert documentaireserie voor Disney+

Disney+ heeft op het Edinburgh TV Festival nieuwe details over de aankomende documentaireserie Camden onthuld. De show richt zich op de gelijknamige Londense wijk en de invloed die de buurt heeft gehad op een aantal vooraanstaande artiesten.

De serie wordt mede geproduceerd door Radical22, het productiebedrijf van Dua Lipa. De Britse zangeres zal zelf ook in de reeks te zien zijn, naast artiesten als Coldplay-zanger Chris Martin, Pete Doherty en Boy George. Ook Yungblud, Mark Ronson en Black Eyed Peas zullen in de serie voorbijkomen.

De regie is in handen van Asif Kapadia. Hij maakte eerder de documentaire Amy over de in 2011 overleden zangeres Amy Winehouse. Die docu uit 2015 leverde de Brit een Oscar op.