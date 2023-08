NOS-correspondent David Jan Godfroid legt werk neer wegens gezondheid

Godfroid werkte bijna 25 jaar bij de NOS, onder meer als correspondent op de Balkan en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Hij verhuisde in zijn carrière meermaals tussen het Russische Moskou en Belgrado in Servië.

"David Jan is een correspondent met een lange staat van dienst, aan wie we veel dank zijn verschuldigd", schrijft NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann in een reactie. "Dat zijn gezondheid hem nu dwingt om te stoppen, is bijzonder treurig. We gaan hem ontzettend missen."