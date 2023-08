Influencer Andrew Tate geeft in gelekt bewijs toe vrouwen te hebben uitgebuit

De broers Andrew en Tristan Tate lijken in gelekte gesprekken toe te geven inderdaad vrouwen te hebben uitgebuit. Zo spreken ze over "het tot slaaf maken van vrouwen".

Andrew en Tristan Tate werden samen met twee Roemeense vrouwen in december opgepakt in Boekarest. Het viertal werd in juni officieel aangeklaagd voor mensenhandel, verkrachting en het oprichten van een criminele organisatie die vrouwen uitbuit. Hierbij voerden de vrouwen seksuele activiteiten voor de camera uit.

Andrew zou hebben gezegd dat "hij de leider van het bedrijf is". In berichten naar de vrouwen eist hij dat de vrouwen zijn instructies opvolgen. Zo weigert een van de slachtoffers seks te hebben met een vrouw, waarop Tate antwoordt: "Ik wil dat je je aan mij onderwerpt. Houd je mond, je doet wat ik zeg."

De woordvoerder van de broers Tate benadrukt dat zij wederom alle beschuldigingen ontkennen. Ze zegt dat er bewijs is dat aantoont dat het tweetal onschuldig is, maar dat BBC dit expres weglaat uit hun berichtgeving.

De broers Tate zaten tot eind maart in de gevangenis. Inmiddels zijn ze op vrije voeten, in afwachting van het proces. Wel moeten ze in Boekarest blijven. Het is nog niet bekend wanneer het proces van start gaat.