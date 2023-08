Estavana Polman heeft na Beter Laat Dan Nooit geen ambities als tv-presentatrice

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Estavana Polman maakt binnenkort haar debuut als presentatrice. De handbalster presenteert het derde seizoen van Beter Laat Dan Nooit. Ze vindt presenteren "geweldig", maar heeft verder geen tv-ambities.

Polman weet niet waarom Talpa haar heeft gevraagd om de nieuwe reeks van Beter Laat Dan Nooit te presenteren. "Ik ga ervan uit dat de mensen die mij hiervoor gevraagd hebben er verstand van hebben en kennelijk iets in mij zien dat mij geschikt maakt", zegt de 31-jarige Polman in gesprek met Veronica Superguide .

"Het was geweldig om te doen, maar ik ben ook blij dat ik morgen weer een bal mag gooien." Verdere ambities op dat vlak heeft ze dan ook niet. Polman kijkt sowieso niet al te ver vooruit. "Ik heb twee heel zware blessures achter elkaar gehad en dan is je carrière ineens in gevaar."