Wie is Bobbi Althoff: de TikTokker die Drake in bed interviewde?

55 miljoen views halen met een ongemakkelijk interview met rapper Drake, maar de video daarna toch verwijderen: Bobbi Althoff doet de geruchtenmolen met deze actie flink draaien. Wie is deze Amerikaanse TikTokker?

Althoff begint in 2021 video's over haar zwangerschap en het moederschap te delen op TikTok. Haar sarcastische en droge content leidt regelmatig tot ophef: kijkers herkennen of waarderen de onserieuze toon van de influencer niet.

In april dit jaar komt ze op het idee om een podcast te gaan maken. "Ik doe altijd een typetje met hele droge humor en ik dacht: laat ik dat typetje meenemen in een podcast", vertelt ze in een interview met TODAY.

De 26-jarige TikTokker staat bekend om haar ongemakkelijke manier van vragen stellen. Dat zet ze sterk aan met een emotieloze gezichtsuitdrukking. Ook laat ze bewust net te lange stiltes vallen.

'Met satirisch personage krijg ik controle over onzekerheid'

Het satirische personage van Althoff past goed bij haar eigen karakter, vertelt ze in een interview met Cosmopolitan. "Ik ben altijd onzeker geweest, doordat ik sociaal ongemakkelijk ben. Dit personage, waarbij ik die ongemakkelijkheid overdrijf, is een leuke manier om controle te krijgen over mijn onzekerheid."

Er staan nog maar een handjevol afleveringen van haar podcast The Really Good Podcast online. Toch weet Althoff in een paar maanden tijd al grote namen te strikken. Zo interviewt ze onder anderen cabaretier en acteur Rick Glassman, rapper Lil Yachty en YouTuber Funny Marco. Maar de echte grote doorbraak komt als Drake haar begint te volgen. Dat ziet Althoff als haar kans om de rapper uit te nodigen voor haar podcast.

Backstage in bed met Drake

Twee dagen later zit de podcastmaker al in het vliegtuig richting de rapper, die al jaren tot de meest beluisterde artiesten op Spotify behoort. De setting is - net als zijn keuze om in te stemmen met het interview - verrassend. Drake en Althoff liggen samen in een bed dat backstage bij zijn show staat. "Het idee was dat ik hem zo graag wilde interviewen, dat ik hem ermee lastigviel terwijl hij naar bed probeerde te gaan."

Dat het Althoff lukt de rapper te interviewen, roept veel vragen op. Drake, bekend van hits als One Dance en God's Plan, staat er namelijk om bekend journalisten niet te woord te willen staan. Online wordt de term 'industry plant' gebruikt. Die term slaat op mensen die in korte tijd beroemd worden, doordat ze in het geheim steun krijgen van mensen uit de industrie. Zo zou Althoff bij hetzelfde management als Drake zitten en zo met hem in contact zijn gekomen.

Foto: Still YouTube Bobbi Althoff

Interview gaat viraal, maar wordt al snel verwijderd

Het interview, waar de ongemakkelijkheid van afspat, gaat al snel viraal op TikTok. Sommige videoclips van de podcast worden meer dan 22 miljoen keer bekeken. In totaal is de content rondom het interview op YouTube, Instagram en TikTok meer dan 55 miljoen keer bekeken. De podcast is op Spotify hoog in de hitlijsten te vinden.

De influencer nodigt zichzelf tijdens het interview uit voor een concert van Drake. Op 13 augustus is het zover: Althoff plaatst tijdens een show van de rapper een video waarin ze het niet naar haar zin lijkt te hebben. Hoewel ze waarschijnlijk in de video acteren, denken volgers dat het filmpje tot een ruzie met de artiest heeft geleid. Een dag later is het interview met Drake van al haar kanalen verwijderd. Ook volgen de twee elkaar niet meer op Instagram.

'Ik wilde deze podcast helemaal niet doen'

Maar er zijn meer theorieën over de verwijderde video. Zo zijn veel mensen ervan overtuigd dat het om een publiciteitsstunt gaat. Daarnaast gaat het gerucht dat Althoff een affaire met Drake heeft gehad en daarom de video verwijderd heeft.