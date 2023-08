Georgina Verbaan en Patrick Martens nieuw tv-duo: 'We hebben veel chemie'

Georgina Verbaan en Patrick Martens zijn al bijna 25 jaar bevriend. Toch gaan ze met Date Smakelijk nu pas voor het eerst samen een programma presenteren. Waar het bij andere presentatieduo's even zoeken is naar chemie, was dat voor Verbaan en Martens een eitje.

"Ik ben gek op datingprogramma's én gek op Patrick", vertelt Verbaan aan NU.nl. Daarom hoefde ze niet lang te denken om met haar beste vriend samen te werken voor de datingshow op SBS6.

Martens, die zijn beste vriendin bijna 25 jaar geleden leerde kennen op de set van Goede Tijden, Slechte Tijden, sluit zich daar bij aan. "We zijn groot fans van shows als B&B Vol liefde en Lang leve de liefde. En nu hebben we de kans om samen een mooi programma te maken."

Het is niet zo dat het presenteren van een datingprogramma al lang op het lijstje van Verbaan en Martens staat. "We hebben er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Daarom vonden we het ook zo'n grappig idee", vertelt de actrice.

In Date Smakelijk vinden twee blind dates plaats. Maar waar de kandidaten in First Dates een perfect driegangendiner voorgeschoteld krijgen, is het in dit nieuwe programma aan de deelnemers zelf om een maaltje te bereiden voor de ander. Dat doen ze los van elkaar in aparte keukens, nog voor ze elkaar ontmoeten. Daar worden ze bijgestaan door Verbaan en Martens.

Foto: NLBeeld

'Ik kijk vaak datingshows tijdens het koken'

Op kooktips van het presentatieduo hoeven de kandidaten niet te rekenen. "We zijn niet echt de allergrootste kookliefhebbers", zegt Martens. "Nee, we koken zo min mogelijk voor elkaar", voegt Verbaan lachend toe. "En ik date ook niet vaak. Maar ik kijk wel vaak datingshows tijdens het koken, haha."

Zelf zou Verbaan best willen meedoen. "In datingprogramma's wordt toch vaak een heel ander type voor je uitgezocht dan je misschien zelf had gekozen, dus dat vind ik wel interessant. Maar het hoeft van mij niet op tv."

Martens: "Ik ben al gelukkig in de liefde, maar het zou me wel leuk lijken dat anderen jou aan iemand koppelen. Al lijkt het me confronterend om jezelf tijdens zo'n date terug te zien."

'Van Georgina krijg ik alleen maar energie'

Dus houden de twee het voorlopig alleen bij het presenteren van een datingshow. Dat gaat ze goed af, vinden ze zelf. "We hebben veel chemie en ik denk dat dat ook wel overkomt op beeld", zegt Martens, die met Verbaan live mag meekijken hoe de dates verlopen. "Het is een beetje alsof we samen thuis op de bank zitten en commentaar leveren op een datingshow."

"We zijn heel vertrouwd met elkaar en ik kan enorm met hem lachen", zegt Verbaan over haar beste vriend. Martens: "Vooral de humor delen we met elkaar. We hebben geen ego's die elkaar in de weg zitten en gunnen elkaar het podium. Een duopresentatie kan ingewikkeld zijn als je geen klik hebt. Maar van werken met Georgina krijg ik juist alleen maar energie."

Dat lijkt naar meer te smaken. "Het lijkt me hartstikke leuk om weer een programma met Georgina te maken, als het iets is waar we ons allebei in kunnen vinden", zegt Martens.

Verbaan ziet die samenwerking liever op een andere manier. "Presenteren is een leuk uitstapje, zeker met Patrick. Maar presenteren ligt niet zo binnen mijn ambities. Acteren voelt veel meer als mijn vak. Maar ik zou wel weer een keertje ergens in willen spelen met je", zegt ze. "Oh ja, dat is heel lang geleden", reageert Martens. "Dat lijkt me ook heel leuk."