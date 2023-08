Van der Vaart hoopt dat Van Hooijdonk snel weer aanschuift bij Studio Voetbal

Rafael van der Vaart hoopt dat Pierre van Hooijdonk snel weer aanschuift bij Studio Voetbal. De UEFA Cup-winnaar van 2002 is voorlopig niet meer welkom in het NOS-programma waarin de ontwikkelingen in de voetballerij elke zondagavond worden besproken.

"Hij heeft het zelf gedaan, maar we zijn wel een team met z'n allen", benadrukte Van der Vaart in de uitzending van zondag.

"Hij maakt een foutje, biedt zijn excuus aan... Ik hoop wel dat hij snel weer aanschuift. We moeten het niet groter maken dan het is."

In de uitzending van 13 augustus werd Ajax-trainer Maurice Steijn door Van Hooijdonk beschuldigd van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Dat zou zijn gebeurd in zijn periode als NAC Breda-trainer in het seizoen 2020/2021.

Via zijn advocaat eiste Steijn dat Van Hooijdonk zou rectificeren, anders zou er een kort geding volgen. Woensdag bood de oud-international zijn excuses aan.

Van der Vaart en Van Hooijdonk, die begin deze eeuw samenspeelden in Oranje, schuiven al jaren samen aan bij diverse NOS-programma's, zoals bij de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Van der Vaart, die tijdens de bewuste uitzending ook aan tafel zat, vond het gesprek "iets te verhit" en zichzelf "iets te scherp". Ook in bijvoorbeeld een discussie over Feyenoorder Mats Wieffer. Presentator Sjoerd van Ramshorst zei hierover dat hij hierbij misschien iets eerder had kunnen ingrijpen.

Oranjebondscoach Andries Jonker nam zondagavond Van Hooijdonks plaats in. Hij is geen vaste vervanger, maar was eenmalig te gast.