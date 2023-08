Studio Voetbal-gezicht na uitspraken Van Hooijdonk: 'Had eerder moeten ingrijpen'

Presentator Sjoerd van Ramshorst vindt dat hij eerder had moeten ingrijpen toen Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal Maurice Steijn beschuldigde. De analist beweerde onlangs in het praatprogramma dat de Ajax-trainer "duistere dealtjes" gesloten had.

Van Ramshorst legde afgelopen zondag in de uitzending uit waarom Van Hooijdonk deze keer niet aan tafel zat. De presentator zei erbij dat hij zelf eerder had moeten ingrijpen.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn op 13 augustus van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Dat gebeurde volgens de oud-aanvaller drie jaar geleden, toen Steijn nog trainer van NAC Breda was. Na de uitspraken bood Van Hooijdonk zijn excuses aan, maar voorlopig is hij niet meer welkom in het programma.

Rafael van der Vaart, die tijdens de bewuste uitzending ook aan tafel zat, vond het gesprek "iets te verhit" en zichzelf "iets te scherp".

"Wat Pierre betreft: dat heeft hij zelf gedaan, maar we zijn wel een team met z'n allen", benadrukte Van der Vaart. "Hij maakt een foutje, biedt zijn excuus aan... Ik hoop wel dat hij snel weer aanschuift. We moeten het niet groter maken dan het is."