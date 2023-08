Ruim 1,1 miljoen tv-kijkers zien Spanje finale van WK voetbal winnen

Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben zondag naar de finale van het WK voetbal gekeken. De uitzending was het op twee na best bekeken programma van de dag.

Spanje was in de finale met 1-0 te sterk voor het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Aanvoerder Olga Carmona maakte in Sydney na een half uur het winnende doelpunt.

Het zilver qua kijkcijfers was zondag voor Studio Sport Eredivisie. Hier keken 1,4 miljoen mensen naar. Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma met bijna 1,9 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).