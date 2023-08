Sven Kockelmann en Tijs van den Brink nieuw presentatieduo Op1

Sven Kockelmann (WNL) en Tijs van den Brink (EO) vormen samen het nieuwe presentatieduo van Op1. Dat bevestigt een woordvoerder van de EO. Het nieuwe duo vult het gat van omroep BNNVARA, die in juni bekendmaakte te stoppen met het programma vanwege "een verschil van inzicht".

Het is niet de eerste keer dat Kockelmann en Van den Brink samen het programma presenteren. Ze maakten al extra uitzendingen rond de val van het kabinet en over de Wagner-opstand in Rusland. Het idee voor het nieuwe duo is dan ook "recent ontstaan na succesvolle samenwerkingen op politieke avonden", aldus de woordvoerder van de EO.