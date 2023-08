Frits Barend en Freek de Jonge geëerd voor inzet mensenrechten Argentinië

Frits Barend en Freek de Jonge zijn onderscheiden voor hun bijdragen aan de strijd voor mensenrechten in Argentinië. De twee kregen de prijzen namens de organisaties Grootmoeders van de Plaza de Mayo en het Argentijnse Anne Frank Centrum voor Latijns Amerika (CAFA).

De oorkondes werden donderdag uitgereikt in de tuin van de Argentijnse ambassade in Den Haag. Naast Barend en De Jonge ontvingen nog vijf Nederlanders een prijs: politiek journalist Jan van der Putten, fotograaf Bert Nienhuis, PvdA-Kamerlid Saskia Noorman namens haar in 1990 overleden moeder Liesbeth den Uyl, profvoetballer Oeki Hoekema en Theo van Boven, directeur van de afdeling Mensenrechten van de Verenigde Naties.

De 76-jarige Barend kreeg de onderscheiding voor zijn werk als journalist tijdens het WK voetbal in Argentinië in 1978. Daar heerste toen het regime van president Jorge Videla. Barend sprak destijds met vrouwen op het Plaza de Mayo. Ik zei: 'Ik ben journalist, ik wil jullie verhalen horen'. Toen begonnen ze: 'Mijn vader is weg, mijn broers zijn verdwenen, mijn zoon is weg'", vertelt hij.

Later kreeg Barend ook de kans om Videla zelf te spreken over de verdwenen personen. De president zei tegen hem dat het allemaal leugens waren. In Vrij Nederland publiceerde Barend destijds een verhaal over de verdwenen personen.

Barend is dankbaar voor de onderscheiding vanuit Argentinië. "Ja, het is heel bijzonder. Ben er heel ontroerd door. Als journalist zag ik het als mijn plicht om het te doen."