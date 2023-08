KANE vertelt in documentaire voor het eerst over reden achter breuk band

Videoland komt met een vierdelige documentairereeks over de populaire Nederlandse rockband KANE. In KANE - A Story Recorded vertellen Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen voor het eerst over de reden dat ze negen jaar geleden stopten met de band.

In de documentaire blikken de mannen terug op hun muziekcarrière door middel van ruim honderd uur aan niet eerder vertoonde privé-opnames. Ook komen bekenden uit die tijd aan het woord, zoals oud-bandleden Cyril Directie en Martijn Bosman, radio-dj's Rob Stenders en Giel Beelen en oud-TMF-dj's Bridget Maasland en Daphne Bunskoek.

"Meer dan 25 jaar geleden startte het Kane-avontuur", vertelt Van Leeuwen in de aankondiging van de documentaire. "Ik weet niet meer exact wát ons dreef, maar we besloten vanaf dag één echt alles te filmen onder het mom van 'leuk voor later'. En later is nu."

'Een verhaal dat voor het eerst van binnenuit verteld wordt'

"Deze vierdelige documentaireserie is een bijzondere manier om met trots en verbazing achterom te kijken naar een soms bijna ongelooflijk avontuur vol passie, vuur, ups en downs", zegt Woesthoff. "Een verhaal dat nu voor het eerst van binnenuit verteld wordt."

De Haagse band ontstond in 1998, toen Woesthoff en Van Leeuwen elkaar leerden kennen in een strandtent waar ze werkten. Niet veel later werden de twee ontdekt door producer en talentscout Henkjan Smits. In 1999 brak de band definitief door met de single Where Do I Go Now.

Onder andere Rain Down On Me, Something To Say, So Glad You Made It, No Surrender en Shot of a Gun waren hits uit het repertoire van de band. De band won een Edison en drie 3FM Awards. In 2014 kondigde de band na een sabbatical abrupt aan te gaan stoppen.