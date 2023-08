KPN lanceert eerste Nederlandse zender die uitsluitend vrouwensport uitzendt

Delen via E-mail

Klanten van KPN kunnen vanaf vrijdag naar de allereerste Nederlandse sportzender kijken die 24 uur per dag vrouwensport uitzendt.

Op het nieuwe kanaal is dagelijks onder meer voetbal, motorsport, basketbal en volleybal te zien. W-Sport is in het basispakket van de telecomaanbieder opgenomen en op kanaal 37 te bekijken.