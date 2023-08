Moeder van Slimste mens-deelnemer raakt gewond bij val tijdens opnames

De ouders van de Groningse muzikant Meindert Talma (54), die donderdagavond in De slimste mens te zien is, zijn tijdens de opnames in juni van de tribune gevallen. De moeder van Talma raakte hierbij gewond, meldt RTV Noord donderdag.

Het echtpaar was begin juni in de studio aanwezig om hun zoon aan te moedigen. Ze kregen een plek toegewezen op de hoogste bank van de tribune.

De 79-jarige vader van Talma hielp zijn eveneens 79-jarige vrouw omdat zij slecht ter been is. Dit gebeurde in het donker en daarom zocht hij steun bij een gordijn, waar naar zijn idee een wand achter zat. Maar die wand was er niet en hij viel 2 meter naar beneden, waarbij hij zijn vrouw meenam.