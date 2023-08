Ruslandcorrespondent van De Groene Amsterdammer is land uitgezet

Delen via E-mail

De Groene Amsterdammer-correspondent Eva Hartog is Rusland uitgezet. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar laten weten dat haar visum voor het eerst in tien jaar niet wordt verlengd.

Hartog schrijft in een column dat ze zes dagen kreeg "om haar leven in te pakken".

De correspondent schrijft dat ze "haar zegeningen kan en moet tellen". "De komende weken verwacht ik te horen dat het nog zoveel erger had kunnen zijn. En dat onafhankelijke journalistiek in Rusland onmogelijk is, ondanks de tientallen collega's die daar nog steeds fantastisch werk leveren."